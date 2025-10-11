Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: «Макларен» слишком много думает как команда, гонщик должен быть эгоистом

Экс-пилот Ф-1: «Макларен» слишком много думает как команда, гонщик должен быть эгоистом
Комментарии

Бывший пилот Фомулы-1 британец Джонни Херберт считает, что команда «Макларен» зажимает своих пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри командными приказами в нынешнем сезоне.

«Макларен» пытается быть честным настолько, насколько это возможно. Однако порой они слишком много думают как команда. Мне это не нравится, потому что пилот всегда один и гоняется за себя. Он должен быть эгоистом, чтобы выигрывать гонки и титулы.

Возможно, это последний шанс для Оскара и Ландо выиграть мировой титул в ближайшие два года. Команда должна поддерживать обоих, но при этом давать им свободу в гонках», — приводит слова Херберта BettingLounge.

Материалы по теме
Пиастри отреагировал на контакт с Норрисом в гонке Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android