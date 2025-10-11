Экс-пилот Ф-1: «Макларен» слишком много думает как команда, гонщик должен быть эгоистом

Бывший пилот Фомулы-1 британец Джонни Херберт считает, что команда «Макларен» зажимает своих пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри командными приказами в нынешнем сезоне.

«Макларен» пытается быть честным настолько, насколько это возможно. Однако порой они слишком много думают как команда. Мне это не нравится, потому что пилот всегда один и гоняется за себя. Он должен быть эгоистом, чтобы выигрывать гонки и титулы.

Возможно, это последний шанс для Оскара и Ландо выиграть мировой титул в ближайшие два года. Команда должна поддерживать обоих, но при этом давать им свободу в гонках», — приводит слова Херберта BettingLounge.