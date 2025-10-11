Албон объяснил преимущество работы с Ваулзом в «Уильямсе»

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон комплиментарно оценил работу руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза.

«Мне нравится, что Джеймс очень честно говорит о наших слабых и сильных сторонах как команды, и это делает наш путь осуществимым. Это не значит, что в следующем году мы будем в числе лидеров. У него всё-таки на уме продуманный, реалистичный план. Пока что кажется, что мы успешно идём по пути, который он описал, и это заставляет меня чувствовать, что я в хорошем положении и в нужной команде», — приводит слова Албона издание Racingnews365.

После 18 этапов у британского коллектива 102 очка и пятое место в Кубке конструкторов.