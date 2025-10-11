Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон объяснил преимущество работы с Ваулзом в «Уильямсе»

Албон объяснил преимущество работы с Ваулзом в «Уильямсе»
Комментарии

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон комплиментарно оценил работу руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза.

«Мне нравится, что Джеймс очень честно говорит о наших слабых и сильных сторонах как команды, и это делает наш путь осуществимым. Это не значит, что в следующем году мы будем в числе лидеров. У него всё-таки на уме продуманный, реалистичный план. Пока что кажется, что мы успешно идём по пути, который он описал, и это заставляет меня чувствовать, что я в хорошем положении и в нужной команде», — приводит слова Албона издание Racingnews365.

После 18 этапов у британского коллектива 102 очка и пятое место в Кубке конструкторов.

Материалы по теме
Албон — об «Уильямсе»: вы видите результат многих изменений, внесённых пару лет назад
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android