Чедуик — о штрафе Хэмилтона в Сингапуре: убеждена, что это стоит больше пяти секунд

Эксперт Sky Sports и трёхкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик прокомментировала штраф пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Сингапура.

Напомним, британец получил пятисекундное наказание за неоднократный выезд за пределы трассы из-за проблем с тормозами, в результате чего сместился с седьмого на восьмое место.

«У него не было тормозов? Если бы у него не было тормозов, он бы оказался в совершенно иной ситуации… Как по мне, Льюису не следовало срезать углы. И я убеждена, что это стоит больше, чем пятисекундный штраф, потому что он, вероятно, выиграл больше пяти секунд, срезая углы», — сказала Чедуик в эфире F1 Show.

