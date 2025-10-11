Скидки
Авто Новости

Палоу: без хорошей машины пилот не может побеждать

Палоу: без хорошей машины пилот не может побеждать
Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался о влиянии техники на успехи пилотов в автоспорте.

«Если у пилота нет хорошей машины и лучшей команды, то он не сможет побеждать в гонках. Есть множество примеров, когда великие имена в автоспорте не могли выступать на должном уровне из-за технической части. Фернандор Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1, он один из лучших гонщиков недавней эпохи. Многие назовут его лучшим.

В 2019 году он пытался пройти квалификацию к «Инди-500», с «Маклареном». Но он уступил Кайлу Кайзеру, новичку, который никогда ранее не выступал в этой гонке. В 2017-м Фернандо удалось пройти квалификацию с другой командой и почти выиграть – но тогда у него сломалась машина. В 2020-м Фернандо финишировал 21-м в «Инди-500» с «Маклареном».

Конечно, пилот может добиться чего-то в одной гонке, но я не считаю, что пилот может на что-то повлиять, если рассматривать срок в целый сезон или 4-5 лет. Мы видели подобное на примере таких пилотов, как Фернандо Алонсо», – приводит слова Палоу The Race.

