«Очень боюсь». Норрис — о преследовании Ферстаппена

«Очень боюсь». Норрис — о преследовании Ферстаппена
Пилот команды Формулы-1 «Макларена» Ландо Норрис с сарказмом ответил на вопрос, переживает ли он из-за того, что его в борьбе за титул преследует четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

«Конечно, я очень обеспокоен. Я очень переживаю и очень боюсь, честно. Но я рад, что вы об этом спросили. Если честно, то вообще нет», – приводит слова Норриса GPBlog.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

