Главная Авто Новости

«Поддержал бы Пиастри». Штайнер дал совет Заку Брауну

«Поддержал бы Пиастри». Штайнер дал совет Заку Брауну
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о титульном противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Я бы сказал «да». После этого в «Макларене» введут командные правила. Я не уверен, что они введут правила, согласно которым кто-то конкретный должен победить. Поэтому я не совсем уверен по этому поводу.

Какой дать совет Заку Брауну? Я бы поддержал Пиастри в борьбе за титул. Они очень близки с Норрисом ив чемпионате. Им приходилось бороться до этого, теперь нужно кого-то поддержать. «Макларен» должен выиграть титул в личном зачёте, потому что в прошлом году им это не удалось сделать.

Если они продолжат действовать также, как в Сингапуре, то их победа встанет под вопрос. Я по прежнему считаю, что они выиграют личный зачёт, поскольку в какой-то момент они поступят так, как я сказал. Иначе их пилоты передерутся между собой. Вот что произойдёт», – приводит слова Штайнера Motorsport.

