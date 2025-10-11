Эксперт: не могу поверить, что в «Макларене» отпустили Данна

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о решении «Макларена» отпустить Алекса Данна из своей молодёжной программы.

«Переход в систему «Ред Булл» будет для Данна наилучшим вариантом развития событий. Но не могу поверить, что в «Макларене» сумели допустить такую ошибку и отпустить Данна. Кому-то и где-то придётся ответить на вопрос, почему это могло случиться. Потому что решение расстаться с Данном выглядит бессмысленным», — приводит слова Дэли RacingNews365.

19-летний Данн выступает в Формуле-2, где в дебютном сезоне одержал победы в Бахрейне и Имоле. В 2024 году он присоединился к «Макларену», но в сентябре стороны объявили о прекращении сотрудничества.