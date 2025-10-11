Скидки
Ральф Шумахер: «Феррари» тратит бо́льшую часть денег на настоящую катастрофу

Ральф Шумахер: «Феррари» тратит бо́льшую часть денег на настоящую катастрофу
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Феррари».

«Если подумать, то «Феррари» тратит бо́льшую часть денег на настоящую катастрофу. У них есть всё необходимое. У них есть два топ-пилота, есть Фредерик Вассёр, который объединяет людей и способствует тому, чтобы они работали вместе. У них должно быть всё необходимое для успеха. Машина, двигатель, трансмиссия – всё создаётся под одной крышей. Так что порой трудно понять, где именно они застряли», — приводит слова Шумахера GPBlog.

Напомним, «Феррари» за шесть этапов до конца сезона-2025 Формулы-1 располагается на третьем месте в турнирной таблице Кубка конструкторов, набрав 298 очков. Второе место занимает «Мерседес», на счету которого 325 очков. Выиграл чемпионат досрочно «Макларен», набравший уже 650 очков.

Ральф Шумахер: Расселл был задет, когда «Мерседес» публично заигрывал с Ферстаппеном
Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины
Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины
