Монтойя считает, что в «Макларене» могут отдать приоритет Норрису

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о борьбе за титул между двумя пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Стоит понимать, что любимчики есть в любой команде, они есть везде. Это нормальное вляение. И обычно предпочтение команда отдаёт тому, кто дольше за неё выступает. В случае «Макларена» это Ландо Норрис. Конечно, Оскар Пиастри выступает очень хорошо, но Ландо просто дольше выступает за «Макларен», их связь теснее», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи GPBlog.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

