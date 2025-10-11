Хэмилтон дал совет Пиастри в борьбе за титул с Норрисом

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе за титул между двумя пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Я бы не стал ничего советовать Пиастри, мы ведь соперники. Но, конечно, если говорить серьёзно, то это первый чемпионат, за победу в котором он борется. Оскар много лет выступал в разных чемпионатах, так что я тут мало что могу ему посоветовать. Я также не общался с ним, так что не знаю, какой у него сейчас настрой. Единственное, что могу ему посоветовать — не сдавать позиции», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.