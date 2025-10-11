Лоусон выразил желание выступить в будущем на «Батёрст-1000»

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о возможном участии в гонке «Батёрст-1000».

«Да, определённо хотел бы. Особенно после того, как получил опыт пилотирования болида Формулы-1. На этой трассе, на которой мне всегда так хотелось погонять. В будущем определённо бы хотел выступить в гонке «Батёрст-1000», пусть даже в роли старого пилота», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

Гонка «1000 миль Батёрста» 2025 года состоится завтра, 12 октября. Она входит в расписание чемпионата австралийских суперкаров и проводится ежегодно. Поул-позишен по итогам квалификации в гонке 2025 года завоевал экипаж Броди Ксотеки и Тодда Хэйзелвуда.