«Ему это не понравилось». Мэнселл рассказал, как обогнал Пике на запасной машине

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл поделился воспоминаниями о своём противостоянии с Нельсоном Пике в сезоне-1986.

«Нельсон никогда не работал в команде со мной, со своим инженером, и я никогда не получал памятки, что должен его поддерживать, поэтому ему не нравилось, что иногда я был быстрее.

Думаю, это было годом ранее, в 1986-м. У меня действительно не было друзей, хотя сейчас мы с Нельсоном большие друзья. Просто не уважал, что он сделал как гонщик для своего товарища по команде.

Когда в 1986 году бедный Жак Лаффит попал в ужасную аварию в Брэндс-Хэтче и сломал ноги на старте, нам пришлось начать всё сначала.

У моей машины сломался карданный вал, поэтому мне пришлось ехать в машине, которая всегда была подготовлена ​​для Нельсона. Поэтому в ней были его передаточные числа, его сиденье, его педали, его руль, его рычаг переключения передач, и это было для меня действительно чуждым. Единственное, что они успели поменять, само сиденье. Не смог толком усидеть на его месте: он был немного меньше меня.

Самое главное, что он допустил одну ошибку в гонке. Я обошёл его и выиграл на его машине. Он мог выбрать лучшую машину для гонки, а я обошёл его на его же запасной машине, и это ему не понравилось», — приводит слова Мэнселла F1 Ovversteer.