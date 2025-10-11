Скидки
Авто Новости

«Ему это не понравилось». Мэнселл рассказал, как обогнал Пике на запасной машине

«Ему это не понравилось». Мэнселл рассказал, как обогнал Пике на запасной машине
Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл поделился воспоминаниями о своём противостоянии с Нельсоном Пике в сезоне-1986.

«Нельсон никогда не работал в команде со мной, со своим инженером, и я никогда не получал памятки, что должен его поддерживать, поэтому ему не нравилось, что иногда я был быстрее.

Думаю, это было годом ранее, в 1986-м. У меня действительно не было друзей, хотя сейчас мы с Нельсоном большие друзья. Просто не уважал, что он сделал как гонщик для своего товарища по команде.

Когда в 1986 году бедный Жак Лаффит попал в ужасную аварию в Брэндс-Хэтче и сломал ноги на старте, нам пришлось начать всё сначала.

У моей машины сломался карданный вал, поэтому мне пришлось ехать в машине, которая всегда была подготовлена ​​для Нельсона. Поэтому в ней были его передаточные числа, его сиденье, его педали, его руль, его рычаг переключения передач, и это было для меня действительно чуждым. Единственное, что они успели поменять, само сиденье. Не смог толком усидеть на его месте: он был немного меньше меня.

Самое главное, что он допустил одну ошибку в гонке. Я обошёл его и выиграл на его машине. Он мог выбрать лучшую машину для гонки, а я обошёл его на его же запасной машине, и это ему не понравилось», — приводит слова Мэнселла F1 Ovversteer.

