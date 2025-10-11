Херберт рассказал, в чём заключается преимущество Норриса над Пиастри

Бывший пилот Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался о борьбе за титул между двумя пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Очень ощущается, насколько Ландо прибавил. Всё сводится к этому: Норрис добился небольшого прогресса относительно Оскара. Ландо сейчас в роли догоняющего, а это проще, чем пытаться удержаться на вершине. С этой точки зрения борьба за титул будет очень напряжённой», — приводит слова Джонни Херберта RacingNews365.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Норрис с 314 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.