Стало известно, кто заменит Марка Маркеса на ближайших двух Гран-при MotoGP

Стало известно, кто заменит Марка Маркеса на ближайших двух Гран-при MotoGP
32-летнего звёздного испанского мотогонщика и семикратного чемпиона серии MotoGP Марка Маркеса заменит Микеле Пирро в составе «Дукати» из-за травмы действующего чемпиона мира. Об этом сообщает пресс-служба «Дукати».

Марку не потребуется медицинская операция, однако его план восстановления исключает участие в ближайших двух Гран-при.

«В связи с травмой, из-за которой Марк Маркес пропустит следующие два этапа сезона MotoGP 2025 года, команда «Дукати» подтверждает, что Микеле Пирро заменит его на этапе в Австралии. На трассе «Филлип Айленд» итальянец, официальный тест-пилот «Дукати» с 2013 года, проведёт свой 70-й Гран-при в премьер-классе», — гласит заявление команды.

