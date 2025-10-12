«Трудно сказать». Техдиректор «Ред Булл» оценил готовность команды к новому регламенту

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше оценил готовность австрийского коллектива к смене регламента в 2026 году.

«Если говорить про силовой агрегат для следующего сезона, то трудно что-то оценить, но он выглядит очень, очень многообещающе. Что касается самого болида, то здесь введены новые аэродинамические правила и пока также трудно что-то сказать. Предстоит многое выяснить, но очень тяжело предугадать, какие идеи возникнут у других команд. Обычно ты многому учишься, когда видишь другую машину, пытаешься понять, что и как внедрили соперники. Я надеюсь, мы найдём правильное направление, но при смене регламента никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.