«Скучаю». Льюис Хэмилтон выложил фотографию умершего бульдога Роско

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив «Феррари», выложил в социальных сетях фотографию с умершим бульдогом Роско.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Скучаю по нему», — подписал изображение Хэмилтон.

Роско скончался в конце сентября после продолжительной пневмонии. Бульдогу было 12 лет. Ранее в этом году Роско уже столкнулся с пневмонией, с которой по итогу справился и появился в паддоке Формулы-1 на Гран-при Великобритании.

На днях две поклонницы Льюиса из Великобритании Карен и Илона подарили пилоту «Феррари» сделанный вручную из конструктора Lego портрет бульдога Роско.

