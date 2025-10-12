В «Ред Булл» ответили, помогут ли наработки для болида-2025 в сезоне-2026

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше ответил, окажет ли болид RB21, используемый в 2025-м, влияние на работу над машиной сезона-2026.

«В следующем году также очень важно, чтобы мы продолжали правильно развивать болид. Мы всё понимаем, даже если это будет полностью новый регламент, с точки зрения правил, с точки зрения того, что будет нужно нашим пилотам и Юки [Цуноде]. Это будет та же проблема, даже если мы пойдём другим путём.

Будет ли какое-то влияние болида этого сезона на 2026-й? Возможно, никогда не знаешь наверняка. Хотя эти версии машин не должны быть никак взаимосвязаны», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.