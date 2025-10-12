Экс-президент «Феррари»: для меня Макс Ферстаппен пилот №1

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло комплиментарно отозвался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

— Как вы оцените Макса Ферстаппена сегодня?

— Должен сказать, что сегодня Ферстаппен, безусловно, является №1. Посмотрите на него, даже в последней гонке, в сложных условиях, он никогда не теряет контроля, он всегда быстр, он никогда не допускает ошибок. Он был великолепен уже в картинге. Когда ему было 13 лет, он был очень, очень силён.

Так что для меня Ферстаппен безусловно №1. Дуэт Сайнс — Леклер был очень хороший, в этом нет сомнений. На мой взгляд, Ферстаппен безусловно лучший. Безусловно. Если завтра утром я буду вынужден приступить к работе в «Феррари», то через неделю у меня будет чёткое представление о том, кого назначить на разные должности. Несомненно, Ферстаппен был бы первым в этом списке, — сказал ди Монтедземоло на конференции документального фильма о себе «Лука: Вижу Красное».