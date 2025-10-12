Сшитый после аварии на ГП Канады Формулы-1 комбинезон Кубицы продаётся за $ 15 тыс.

На одной из западных маркетплейсов на продажу был выставлен сшитый комбинезон, в котором 40-летний польский автогонщик Роберт Кубица попал в крупную аварию на Гран-при Канады — 2007 Формулы-1.

Фото: Маркетплейс

Лот доступен по цене в $ 15 тыс., сообщили в издании Autosport. Комбинезон сшит после того, как был разрезан медицинскими работниками при извлечении Роберта из кокпита. Сам Кубица в той аварии за рулём «БМВ Заубер» получил перегрузку в 72G, но отделался лёгким сотрясением мозга и растяжением голеностопа. Поляк пропустил следующий этап, в котором его заменил Себастьян Феттель. Через год поляк выиграл Гран-при Канады за рулём «БМВ Заубер».