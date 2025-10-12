Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сшитый после аварии на ГП Канады Формулы-1 комбинезон Кубицы продаётся за $ 15 тыс.

Сшитый после аварии на ГП Канады Формулы-1 комбинезон Кубицы продаётся за $ 15 тыс.
Комментарии

На одной из западных маркетплейсов на продажу был выставлен сшитый комбинезон, в котором 40-летний польский автогонщик Роберт Кубица попал в крупную аварию на Гран-при Канады — 2007 Формулы-1.

Фото: Маркетплейс

Лот доступен по цене в $ 15 тыс., сообщили в издании Autosport. Комбинезон сшит после того, как был разрезан медицинскими работниками при извлечении Роберта из кокпита. Сам Кубица в той аварии за рулём «БМВ Заубер» получил перегрузку в 72G, но отделался лёгким сотрясением мозга и растяжением голеностопа. Поляк пропустил следующий этап, в котором его заменил Себастьян Феттель. Через год поляк выиграл Гран-при Канады за рулём «БМВ Заубер».

Материалы по теме
Фото
Кубица впервые выиграл «24 часа Ле-Мана», «Порше» — 2-й, «Феррари» с Джовинацци — 3-я
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android