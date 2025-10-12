«Посыпались именно здесь». Попов и Фабричнова назвали проблему «Макларена» в сезоне-2025

Популярные российские комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова назвали проблемное место команды Формулы-1 «Макларен» в сезоне-2025.

«После нескольких сезонов комментариев DTM я поняла, что пит-стоп — это настолько чуть ли не одна из ключевых вещей, потому что часто и пилоты сыплются после этого, если на пит-стопе всё криво пошло. И здесь «Макларен», на мой взгляд, не та команда, которая может себе позволить ошибаться на пит-стопах в сторону одного или другого пилота. Это запускает целую цепочку недовольства и обсуждений», — сказала Фабричнова на YouTube-канале «Гаснут огни».

«Причём у них с одной стороны [гаража] рекорд, а с другой [ошибки], чаще это было против Ландо, но в последний раз это было против Оскара. И это всё время [пит-стоп] четыре с лишним, пять секунд. Это не то, если бы было 2.8 с., к примеру. Это прямо аж совсем плохой пит-стоп. Нельзя сказать, что он там кривовато встал. В таком случае было бы на 0.5 с. медленнее. А здесь реально вот то гайковёрт не срабатывает, то ещё что-то, и раз за разом…

И это у команды, у которой рекорд. Которая выдаёт мега-пит-стопы. У них был определённый уровень. Не такой, может, равномерный, как у «Ред Булл», но такого вообще ни у кого не было, у них это [Джонатан] Уитли в «Заубер» забрал. Но всё равно у «Макларена» был прекрасный уровень, и они посыпались именно здесь, когда не надо было бы этого делать, что усиливает общее ощущение хаоса», — добавил Попов.