Оскар Пиастри прокатился по базе «Макларена» на чемпионском болиде Айртона Сенны

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 24-летний австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за команду Формулы-1 «Макларен», прокатился по базе британского коллектива на болиде MP4/6.

MP4/6 был построен для сезона-1991. На этом болиде легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна и австриец Герхард Бергер помогли британцам завоевать Кубок конструкторов, а Сенна выиграл свой третий титул в «Королевских гонках».

«Макларен» в сезоне-2025 стал досрочным обладателем Кубка конструкторов, заработал за 18 этапов 650 очков. У идущего вторым «Мерседеса» 325 очков. Следующий этап пройдёт с 17 по 19 октября в Остине, США.