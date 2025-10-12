Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри прокатился по базе «Макларена» на чемпионском болиде Айртона Сенны

Оскар Пиастри прокатился по базе «Макларена» на чемпионском болиде Айртона Сенны
Комментарии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 24-летний австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за команду Формулы-1 «Макларен», прокатился по базе британского коллектива на болиде MP4/6.

MP4/6 был построен для сезона-1991. На этом болиде легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна и австриец Герхард Бергер помогли британцам завоевать Кубок конструкторов, а Сенна выиграл свой третий титул в «Королевских гонках».

«Макларен» в сезоне-2025 стал досрочным обладателем Кубка конструкторов, заработал за 18 этапов 650 очков. У идущего вторым «Мерседеса» 325 очков. Следующий этап пройдёт с 17 по 19 октября в Остине, США.

Материалы по теме
«Посыпались именно здесь». Попов и Фабричнова назвали проблему «Макларена» в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android