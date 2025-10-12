«С легендой». Гонщик «Феррари» Чжоу встретился с Роджером Федерером и сыграл в теннис

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу, выполняющий функции тест-пилота команды Формулы-1 «Ферарри», выложил в социальных сетях фотографии с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

«С легендой», — подписал изображения китайский гонщик.

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Чжоу и Федерер встретились в Шанхае, где 12 октября состоялся финал турнира серии «Мастерс».

Титул разыгрывали сенсационные финалисты, двоюродные братья — 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро. Победителем турнира стал Вашеро.