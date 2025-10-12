Россиянин Орлов выиграл чемпионат мира по картингу

Российский гонщик Максим Орлов стал победителем чемпионата мира по картингу в категории KZ2. Соревнования завершились сегодня, 12 октября, на автодроме Франчакорта в Италии.

Спортсмен завершил заезд из 24 кругов с отрывом более четырёх секунд от ближайшего преследователя.

Орлову 17 лет. В начале октября россиянин стал победителем международного турнира Champions of the Future в Италии, также в классе KZ2, а в июле в Германии выиграл чемпионат Европы. Также на его счету бронзовая награда европейского первенства 2024 года, прошедшего в Италии.

