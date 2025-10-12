В Польше во время ралли автомобиль врезался в дерево и загорелся — гонщик погиб

Во время ралли в Польше (Rajd Nyski) произошла трагедия. Заезд проходил в воскресенье, 12 октября. На спецучастке Stary Las автомобиль BMW вылетел с трассы, врезался в дерево и загорелся. По данным местной полиции, 40-летний гонщик погиб на месте, несмотря на попытки очевидцев оказать помощь. Его штурман сумел выбраться из машины и был доставлен в больницу с ожогами.

Фото: nysa.policja.gov.pl

Как информирует TVN24, представитель пожарной службы сообщил, что по прибытии спасателей машина уже была полностью охвачена пламенем. Организаторы заявили об отмене соревнований, подчеркнув, что решение принято из уважения к пострадавшим и их близким. Они выразили соболезнования семье погибшего и пожелали скорейшего выздоровления штурману.

Известно, что гонщик был местным жителем города Нысы. У него была жена и двое детей. Полиция и прокуратура проводят расследование обстоятельств происшествия.

