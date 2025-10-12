Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Польше во время ралли автомобиль врезался в дерево и загорелся — гонщик погиб

В Польше во время ралли автомобиль врезался в дерево и загорелся — гонщик погиб
Аудио-версия:
Комментарии

Во время ралли в Польше (Rajd Nyski) произошла трагедия. Заезд проходил в воскресенье, 12 октября. На спецучастке Stary Las автомобиль BMW вылетел с трассы, врезался в дерево и загорелся. По данным местной полиции, 40-летний гонщик погиб на месте, несмотря на попытки очевидцев оказать помощь. Его штурман сумел выбраться из машины и был доставлен в больницу с ожогами.

Фото: nysa.policja.gov.pl

Как информирует TVN24, представитель пожарной службы сообщил, что по прибытии спасателей машина уже была полностью охвачена пламенем. Организаторы заявили об отмене соревнований, подчеркнув, что решение принято из уважения к пострадавшим и их близким. Они выразили соболезнования семье погибшего и пожелали скорейшего выздоровления штурману.

Известно, что гонщик был местным жителем города Нысы. У него была жена и двое детей. Полиция и прокуратура проводят расследование обстоятельств происшествия.

Материалы по теме
Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1
Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1

Гонщик использовал ключ вместо руля на ралли-рейде «Дакар»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android