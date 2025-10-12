Скидки
Ваулз: у «Уильямса» один из лучших составов в Формуле-1

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что пилоты команды, испанец Карлос Сайнс-младший и британец Алекс Албон, являются одним из лучших составов на стартовой решетке.

«Я по-прежнему стою на своем — у «Уильямса» один из лучших составов в Формуле-1. Моя конечная цель, как и цель Алекса и Карлоса – внедрить нашу ДНК в команду и сделать из нее чемпионский материал. Это, в свою очередь, позволит парнями выигрывать чемпионаты», — сказал Ваулз в подкасте Beyond The Grid.

Напомним, после 18 этапов «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов. Сайнс располагается на 12-й строчке в личном зачете, Албон – восьмой.

Комментарии
