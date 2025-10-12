Скидки
Гюнтер Штайнер: проблемы у «Феррари» начались с приходом Хэмилтона

Гюнтер Штайнер: проблемы у «Феррари» начались с приходом Хэмилтона
Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне «Королевских гонок», акцентировав внимание на пилоте Льюисе Хэмилтоне.

«Долгое время всё было спокойно, а потом, с тех пор как пришёл Льюис, у них снова начались проблемы. В последние годы, как мне кажется, у них не было подобных трудностей. Они возникли только после появления Льюиса», — сказал Штайнер в The Red Flags Podcast.

Хэмилтон перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры:

