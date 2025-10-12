«Об этом нужно напоминать гостям». Сайнс объяснил, что ему не нравится в паддоке Ф-1

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший объяснил, что ему не нравится в паддоке современной Формулы-1.

«Современный паддок мне нравится больше, чем тот, что был 10-15 лет назад. Но гостям нужно напоминать: «Осторожно, люди, с которыми вы просите сфотографироваться, здесь работают и торопятся из точки «А» в точку «Б», потому что им нужно сесть в машину или дать интервью». Это бы не помешало.

По правде говоря, меня утомляет число просьб сфотографироваться в паддоке, число людей, которые останавливают нас. Я думаю своём деле. Я до предела сосредоточен и у меня, в общем-то, недружелюбное лицо», — приводит слова Сайнса Motorsport.