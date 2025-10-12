Марио Андретти: «Макларен» отдаёт предпочтение Норрису, не знаю, почему

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что в команде «Макларен» существует фаворитизм в отношении британца Ландо Норриса.

«Мне нравится Пиастри за его упорство, но мне кажется, что «Макларен» по какой причине, не знаю, почему, отдаёт предпочтение Ландо Норрису», — приводит слова Андретти издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после 18 этапов Норрис располагается на второй строчке в личном зачёте пилотов, уступая Пиастри 32 очка.

Ранее российский комментатор Алексей Попов высказался о возможности фаворитизма в «Макларене».

