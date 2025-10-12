Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не могу сказать больше». Боттас ответил на вопрос про выступление Хэмилтона в «Феррари»

«Не могу сказать больше». Боттас ответил на вопрос про выступление Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии

Финский пилот Валттери Боттас высказался о своём бывшем напарнике в «Мерседесе» Льюисе Хэмилтоне, который сейчас выступает за «Феррари».

«Надеюсь, он сможет вернуться на прежний уровень. Время покажет, получится ли это у него. У Льюиса были хорошие отрезки в «Феррари», хотя и немного неудач тоже было. Конечно, это сложно… переходить в другую команду после стольких лет в «Мерседесе», где он был лидером. Сейчас он работает в совершенно другой среде. Не могу сказать больше, кроме того, что время покажет, станет ли всё лучше или нет. Но я очень надеюсь на это, потому что Льюис всё ещё заслуживает больших результатов в этом спорте», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер: проблемы у «Феррари» начались с приходом Хэмилтона

Леклер и Хэмилтон протестировали флагманский гиперкар Ferrari:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android