«Не могу сказать больше». Боттас ответил на вопрос про выступление Хэмилтона в «Феррари»

Финский пилот Валттери Боттас высказался о своём бывшем напарнике в «Мерседесе» Льюисе Хэмилтоне, который сейчас выступает за «Феррари».

«Надеюсь, он сможет вернуться на прежний уровень. Время покажет, получится ли это у него. У Льюиса были хорошие отрезки в «Феррари», хотя и немного неудач тоже было. Конечно, это сложно… переходить в другую команду после стольких лет в «Мерседесе», где он был лидером. Сейчас он работает в совершенно другой среде. Не могу сказать больше, кроме того, что время покажет, станет ли всё лучше или нет. Но я очень надеюсь на это, потому что Льюис всё ещё заслуживает больших результатов в этом спорте», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Материалы по теме Гюнтер Штайнер: проблемы у «Феррари» начались с приходом Хэмилтона

Леклер и Хэмилтон протестировали флагманский гиперкар Ferrari: