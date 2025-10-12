Скидки
Ральф Шумахер: есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота

Ральф Шумахер: есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота
Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер поделился ожиданиями от борьбы между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в заключительной части сезона.

«Я надеюсь, что столкновения не будет. Хотя есть ощущение, что скоро дойдёт до того, что они не выедут из первого поворота. И это, очевидно, будет проблема, если победит Макс Ферстаппен.

Думаю, следующая гонка в Техасе будет снова очень хорошей для «Ред Булл», а «Макларен» может опять столкнуться с трудностями, поскольку команда, кажется, начинает становиться раздражительной», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Ранее Марио Андретти заявил, что в «Макларене» есть фаворитизм.

