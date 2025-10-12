Скидки
Боттас оценил шансы Хэмилтона преодолеть сложности в «Феррари»

Боттас оценил шансы Хэмилтона преодолеть сложности в «Феррари»
Финский пилот Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу шансов Льюиса Хэмилтона преодолеть трудности, с которыми он столкнулся в «Феррари».

«Всё зависит от того, в какую команду переходит гонщик, и насколько отличается её болид. У меня тоже был подобный опыт, но обычно это происходило во время изменений в правилах. Поэтому мне трудно предсказать, как всё сложится для него», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. В прошлом сезоне «Королевских гонок» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

