«Говорите что угодно». Алексей Попов категорично высказался о китайских авто

Популярный российский комментатор Алексей Попов отреагировал на критику китайских автомобилей. По словам Попова, у него самого машина из Китая, покупкой которой он более чем доволен.

«Купил «китайца» электрического полтора года назад, понимаете, с каким смехом сейчас читаю комментарии фанатов «помоечных вёдер», которые рассказывают, какие «китайцы» – хлам. Потом они доливают масло в эти «вёдра» каждые сто метров, ждут запчастей палёных.

Помню, как рассказывали, какие «корейцы» плохие. Теперь они, наоборот, говорят, какие плохие «китайцы». Вы можете рассказывать что угодно. А я езжу на китайском авто, и так доволен не был никогда в жизни – ни одной своей машиной. А у меня машины были хорошие. И за руль меня пускали совсем хороших, уникальных автомобилей за многие миллионы, не рублей, и Формулы-1, и суперкаров, и гиперкаров», – сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

