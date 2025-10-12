Хэмилтон: это не был идеальный год для «Феррари», но мы сплочённее, чем когда-либо

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о прогрессе команды в нынешнем сезоне.

«Это не был идеальный год, как мы знаем, но он многому научил, считаю, что мы становимся всё сильнее. Думаю, стали сплочённее, сейчас мы сплочённее, чем когда-либо.

Очевидно, есть вещи, которые нам необходимо улучшить, и мы не питаем иллюзий на этот счёт. Все целиком сосредоточены на улучшении, учимся чему-то в каждой гонке. Учитываем наши недостатки в прошлых гонках, это то, что лучше делать сейчас, пока мы не боремся за чемпионство», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.