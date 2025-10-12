Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: это не был идеальный год для «Феррари», но мы сплочённее, чем когда-либо

Хэмилтон: это не был идеальный год для «Феррари», но мы сплочённее, чем когда-либо
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о прогрессе команды в нынешнем сезоне.

«Это не был идеальный год, как мы знаем, но он многому научил, считаю, что мы становимся всё сильнее. Думаю, стали сплочённее, сейчас мы сплочённее, чем когда-либо.

Очевидно, есть вещи, которые нам необходимо улучшить, и мы не питаем иллюзий на этот счёт. Все целиком сосредоточены на улучшении, учимся чему-то в каждой гонке. Учитываем наши недостатки в прошлых гонках, это то, что лучше делать сейчас, пока мы не боремся за чемпионство», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Никто ещё не умирал от перегрева». Хэмилтон высказался об охлаждающих жилетах ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android