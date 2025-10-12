Скидки
Марио Андретти назвал команду Ф-1, куда должен перейти Леклер в случае ухода из «Феррари»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о потенциальном уходе монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Как считает Андретти, в таком случае гонщику следует продолжить карьеру в американской команде «Кадиллак». Отметим, Марио является членом совета директоров гоночного коллектива из США.

«Я большой поклонник Леклера. Если бы он действительно хотел однажды сменить команду, сразу бы посоветовал ему выбрать «Кадиллак». Но «Феррари» есть «Феррари», рано или поздно вернётся. Так было всегда», — приводит слова Андретти издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боевыми пилотами команды будут Серхио Перес и Валттери Боттас.

Марио Андретти: «Макларен» отдаёт предпочтение Норрису, не знаю, почему

Охранник тщательно досмотрел Леклера на входе в паддок:

