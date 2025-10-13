Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Попов не включил Хэмилтона в число десяти лучших гонщиков сезона-2025 Формулы-1

Попов не включил Хэмилтона в число десяти лучших гонщиков сезона-2025 Формулы-1
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Алексей Попов ответил на вопрос по поводу его личного топ-10 гонщиков нынешнего сезона Формулы-1.

«Смотрите, я сейчас скажу, кто туда не входит. Джек Дуэн, Франко Колапинто, Юки Цунода, Лиам Лоусон, Лэнс Стролл… Давайте отсечём Андреа Кими Антонелли, Нико Хюлькенберга, Карлоса Сайнса, Эстебана Окона, Пьера Гасли. Всё, к сожалению, 11 у меня остаётся… Хэмилтона убираю, ладно», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

Ранее Попов отреагировал на критику китайских автомобилей. По его словам, полтора года назад он приобрёл авто из КНР.

Материалы по теме
«Говорите что угодно». Алексей Попов категорично высказался о китайских авто

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android