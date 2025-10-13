Попов не включил Хэмилтона в число десяти лучших гонщиков сезона-2025 Формулы-1

Известный российский комментатор и эксперт Алексей Попов ответил на вопрос по поводу его личного топ-10 гонщиков нынешнего сезона Формулы-1.

«Смотрите, я сейчас скажу, кто туда не входит. Джек Дуэн, Франко Колапинто, Юки Цунода, Лиам Лоусон, Лэнс Стролл… Давайте отсечём Андреа Кими Антонелли, Нико Хюлькенберга, Карлоса Сайнса, Эстебана Окона, Пьера Гасли. Всё, к сожалению, 11 у меня остаётся… Хэмилтона убираю, ладно», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

Ранее Попов отреагировал на критику китайских автомобилей. По его словам, полтора года назад он приобрёл авто из КНР.

