Ральф Шумахер назвал две команды, куда может перейти Пиастри в случае ухода из «Макларена»

Ральф Шумахер назвал две команды, куда может перейти Пиастри в случае ухода из «Макларена»
Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о потенциальном уходе австралийца Оскара Пиастри из «Макларена».

«Я считаю, что Пиастри может перейти куда угодно. Если Макс Ферстаппен уйдёт, Оскар может оказаться в «Ред Булл». Теперь, когда Хорнер покинул команду, такой вариант возможен, ведь они с Марком Уэббером хорошие друзья. Похоже, между Уэббером и «Ред Булл» уже были дискуссии. Но я уверен, что такой гонщик найдёт место где угодно. Не стоит забывать и об «Астон Мартин», где, вероятно, тоже ищут пилотов на период после 2027 года», – приводит слова Шумахера Sporting News со ссылкой на его выступление в подкасте Backstage Boxengasse.

Слухи о возможном уходе Пиастри появились после Гран-при Сингапура, где Оскар столкнулся на трассе с напарником Ландо Норрисом. Пиастри остался недоволен, заявив, что манёвр Норриса противоречил внутренним правилам команды. Хотя в «Макларене» назвали эпизод честной борьбой, среди болельщиков усилились разговоры о возможном фаворитизме в пользу британца. Дополнительные вопросы вызвали кадры празднования победы в Кубке конструкторов, на которых Пиастри отсутствовал.

Ральф Шумахер: есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота

