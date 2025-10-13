Марио Андретти ответил, перестал ли он верить в Вассёра как руководителя «Феррари»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти заявил, что разочаровался вои как руководителе «Феррари». Когда его спросили, потерял ли он веру во французского специалиста, американец ответил утвердительно.

«Да», — приводит слова Андретти издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после 18 этапов «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов. Монегаск Шарль Леклер располагается на пятой строчке в личном зачёте пилотов. Его напарник и семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон – седьмой.

Ранее в интервью Леклер объяснил, почему «Феррари» уже не прибавит в нынешнем сезоне.

Леклер и Хэмилтон протестировали флагманский гиперкар Ferrari