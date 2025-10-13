Штайнер ответил, должен ли Пиастри уходить из «Макларена»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о потенциальном уходе австралийского пилота Оскара Пиастри из «Макларена».

«Прежде всего, он близок к тому, чтобы стать чемпионом мира в этом году — именно поэтому ему стоит остаться в нынешней команде. На следующий год мест просто нет. К тому же, куда бы ты ни пошёл, не знаешь, что ждёт впереди. А «Макларен» сейчас делает отличную работу.

Очевидно, он может обойти Ландо. Если сможет сделать это в этом сезоне, то должен стремиться побеждать и в будущем. Зачем ему уходить? Я не думаю, что команда ставит его в невыгодное положение — просто не даёт преимуществ, и ему приходится бороться за всё. Но если он станет чемпионом, для «Макларена» это будет иметь особое значение. Так что уходить не стоит. Он должен остаться», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Материалы по теме Ральф Шумахер назвал две команды, куда может перейти Пиастри в случае ухода из «Макларена»

Главные новости дня: