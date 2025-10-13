Леклер сказал, что может положительно повлиять на выступление «Феррари» в конце сезона

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер назвал фактор, который, по его мнению, может положительно повлиять на выступление команды в конце сезона.

«Думаю, сейчас мы в совершенно ином положении относительно прошлого года. Если говорить проще, то, как по мне, «Мерседес» очень силён, когда холодно, а мы, похоже, сильны, когда тепло.

Мне кажется, именно погода повиляет на результаты больше, чем любая другая характеристика трассы. Сейчас мы находимся в таком положении. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Леклера издание GPblog.

