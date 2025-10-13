Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

LADA Sport ROSNEFT выиграла личный и командный зачёт Кубка России

LADA Sport ROSNEFT выиграла личный и командный зачёт Кубка России
LADA Sport ROSNEFT
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам заключительного этапа сезона Российской серии кольцевых гонок, который состоялся в Грозном, LADA Sport ROSNEFT стала лучшей в личном и командном зачётах Кубка России.

Чемпионство в классе «Супер-Продакшн» выиграл пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов. При помощи напарника Андрея Петухова LADA Sport ROSNEFT четвёртый год подряд выиграла и командный кубок РСКГ.

По традиции лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России по приглашению LADA Sport ROSNEFT встретятся на ежегодной «Гонке Чемпионов», которая пройдёт на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2026 года.

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 47 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шёлковый Путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android