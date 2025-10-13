Скидки
Цунода указал на роль Ферстаппена в своём прогрессе в «Ред Булл»

Цунода указал на роль Ферстаппена в своём прогрессе в «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями о своей работе с настройками болида после Гран-при Сингапура. Японец квалифицировался 13-м и финишировал 12-м. Юки отметил, что постепенно приближается к настройкам Макса Ферстаппена на RB21, что помогает ему улучшать свои результаты.

«С первого дня я был сосредоточен на том, чего хочу от машины, а не на том, чтобы полностью повторять настройки Макса. Но всё же я учитываю его настройки, потому что он умеет извлекать максимум с каждой трассы, что даёт мне понимание, как болид будет вести себя с первой практики. Но я стараюсь сочетать оба подхода, и мы делаем так с самого начала. Постепенно я адаптируюсь к «Ред Булл», могу ездить на пределе и становлюсь чуть ближе к настройкам Макса, что здорово», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

