Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен: Ферстаппен — пилот без напарников, потому что они не могут сравниться с ним

Хаккинен: Ферстаппен — пилот без напарников, потому что они не могут сравниться с ним
Комментарии

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Макс невероятен, удивительно, насколько он универсален. Он пилот без напарников, потому что его напарники не могут с ним сравняться. И это больше, чем что-либо другое, является мерилом его величия. Он лучший, точно», — приводит слова Хаккинена издание La Gazzetta dello Sport.

Максу Ферстаппену 27 лет. Голландец дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. Впоследствии четырежды выиграл престижнейший гоночный чемпионат. Всего на его счету 67 побед в Гран-при.

Материалы по теме
Ферстаппен назвал команду Ф-1, которая хорошо покажет себя в 2026 году

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android