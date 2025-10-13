Хаккинен: Ферстаппен — пилот без напарников, потому что они не могут сравниться с ним

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Макс невероятен, удивительно, насколько он универсален. Он пилот без напарников, потому что его напарники не могут с ним сравняться. И это больше, чем что-либо другое, является мерилом его величия. Он лучший, точно», — приводит слова Хаккинена издание La Gazzetta dello Sport.

Максу Ферстаппену 27 лет. Голландец дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. Впоследствии четырежды выиграл престижнейший гоночный чемпионат. Всего на его счету 67 побед в Гран-при.

