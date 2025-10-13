Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Motorsport оценили вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»

В Motorsport оценили вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»
Комментарии

Итальянская редакция Motorsport прокомментировала слухи, согласно которым бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может перейти в «Феррари». По мнению издания, такой вариант развития событий выглядит маловероятным.

Motorsport подчёркивает, что Хорнер после ухода из «Ред Булл» планирует вернуться в Формулу‑1 с амбициями возглавить команду и обладать долей в проекте, подобно Тото Вольфу в «Мерседесе» или Адриану Ньюи в «Астон Мартин». По мнению издания, в «Феррари» на данный момент нет возможности предложить ему такую роль.

Также портал напомнил, что Вассёр летом подписал новый многолетний контракт с «Феррари» и его отставка в ближайшее время маловероятна.

Материалы по теме
Racingnews365 оценил вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android