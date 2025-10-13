Скидки
Боттас поделился ожиданиями от работы с Пересом в «Кадиллаке»

Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас поделился ожиданиями от работы с напарником мексиканцем Серхио Пересом в 2026 году.

«Думаю, он взволнован так же, как и я, и нетерпением ждёт. У него был другой год. Он определённо путешествовал меньше меня и провёл время с семьёй, что иногда бывает полезно, это своего рода перезагрузка.

Мы действительно можем хорошо сработаться. У нас получится хорошая команда. Но пара пилотов может поставить на первое место интересы команды, ей будет это нужно предстоящие годы», — приводит слова Боттаса издание Crash.net.

