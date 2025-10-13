Жак Вильнёв предсказал чемпиона Формулы-1 в сезоне-2025

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Кто выиграет титул в 2025 году? Ферстаппен. И это будет его самый красивый титул. Дело в том, что два пилота «Макларена» слишком страдают от давления. Им пора проснуться», – приводит слова Вильнёва издание La Gazzetta dello Sport.

После 18 этапов чемпионата мира Ферстаппен («Ред Булл») занимает третье место в общем зачёте пилотов с 273 очками. Лидируют Оскар Пиастри из «Макларена», у которого 336 очков. Другой гонщик «Макларена», Ландо Норрис, занимает вторую позицию (314).

