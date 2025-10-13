Скидки
Семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс операцию

Семикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP испанец Марк Маркес перенёс операцию на правом плече, травмированном на минувшем Гран-при Малайзии.

Напомним, Маркес получил перелом руки после столкновения с итальянцем Марко Бедзекки из команды «Априлья».

«Операция состоялась, всё прошло хорошо. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку! Восстановление началось!» — написал Маркес в социальных сетях.

На предстоящем Гран-при Австралии, который пройдёт с 17 по 19 октября, Маркеса в составе «Дукати» заменит итальянец Микеле Пирро.

