У «Феррари» обострились отношения с ФИА из-за частых проверок — Corriere della Sera

У итальянской команды Формулы-1 «Феррари» складываются напряжённые отношения с Международной автомобильной федерацией (ФИА). Об этом информирует Corriere della Sera. По сведениям источника, частые проверки со стороны регулятора заставили «Скудерию» придерживаться максимально консервативного подхода во всех областях, чтобы избежать даже минимальных нарушений.

«В паддоке ходят слухи о непростых отношениях «Феррари» с ФИА, которая проводит очень частые проверки команды. Это, в свою очередь, вынудило «Скудерию» применять ультраконсервативный подход во всех областях, чтобы исключить малейшие нарушения. Работа инженеров на трассе имеет столь же важное значение, как и отдел проектирования, для извлечения максимальной производительности болида. Именно здесь, по-видимому, кроется одна из главных слабостей Маранелло. В последние годы из команды инженеров на трассе ушло много ценных специалистов (другие собираются уйти). Между тем кризис «Феррари» только усугубился», — говорится в материале издания.

