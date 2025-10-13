Скидки
«Хаас» представил спецливрею перед Гран-при США

«Хаас» представил спецливрею перед Гран-при США
Американская команда «Хаас» представила специальную ливрею, приуроченную к предстоящему Гран-при США Формулы-1.

Машина получила чёрную расцветку с белыми и красными вставками.

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

После 18 этапов «Хаас» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов. Пилот команды француз Эстебан Окон занимает 15-е место в личном зачёте, его напарник британец Оливер Берман – 18-й.

Напомним, Гран-при США пройдёт с 17 по 19 октября в Остине. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» монегаск Шарль Лелкер.

Ранее прошёл слух, что Джек Дуэн может стать резервным пилотом «Хааса».

Джек Дуэн может стать резервным пилотом «Хааса»

«Хаас» представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1

