«Хаас» представил спецливрею перед Гран-при США

Американская команда «Хаас» представила специальную ливрею, приуроченную к предстоящему Гран-при США Формулы-1.
Машина получила чёрную расцветку с белыми и красными вставками.
Фото: Haas F1 Team
Фото: Haas F1 Team
Фото: Haas F1 Team
Фото: Haas F1 Team
После 18 этапов «Хаас» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов. Пилот команды француз Эстебан Окон занимает 15-е место в личном зачёте, его напарник британец Оливер Берман – 18-й.
Напомним, Гран-при США пройдёт с 17 по 19 октября в Остине. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» монегаск Шарль Лелкер.
Ранее прошёл слух, что Джек Дуэн может стать резервным пилотом «Хааса».
