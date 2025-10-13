Хэмилтон вновь потребовал изменений процедур внутри «Феррари» — Corriere della Sera

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продолжает настаивать на изменениях методологии и процедур внутри «Феррари». Об этом информирует издание Corriere della Sera.

«Что-то в тандеме Маранелло – трасса не работает. Хэмилтон подчеркнул это, настаивая на изменении методов и процедур. Похоже, Льюис снова сделал доклад, отправив очередной отчёт руководству», — говорится в материале издания.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 127 очков. У лидера чемпионата Оскара Пиастри из «Макларена» 336 баллов.

