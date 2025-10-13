Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США. Этап в Остине состоится с 17 по 19 октября.

«Мы подходим к этому этапу после сильного выступления в Сингапуре: победа Джорджа и пятое место Кими. Это было неожиданно, но мы показали в субботу и воскресенье, что случайностей здесь нет. Не всегда понятно, какая команда будет лидировать на каждом этапе. Мы также хорошо выступили в Азербайджане, и интересно проверить, сможем ли мы сохранить прогресс с W16 на предстоящих Гран-при. Эти трассы сильно отличаются от уличных, так что нас ждёт небольшое погружение в неизвестность, однако непредсказуемость делает наш спорт таким увлекательным.

Остин стал культовым этапом Формулы-1. Здесь страстная аудитория, а сам город великолепен. Трасса с её перепадами высот, впечатляющим первым поворотом и сочетанием скоростных и медленных зон станет для команд проверкой на прочность. К тому же нас ждёт четвёртый в сезоне спринт-уикенд. Это создаёт дополнительный риск, но и новые возможности, если удастся быстро вывести W16 в оптимальное положение», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

